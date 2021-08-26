Землетрясение магнитудой 2,1 зарегистрировали у Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,1 рядом с Курильскими островами. Местные жители не ощутили подземные толчки.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясение произошло около 6 часов рядом с Малой Курильской грядой. Очаг находился на глубине 12 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Угроза цунами в регионе не объявлена.

23 августа вблизи Малой Курильской гряды зарегистрировали землетрясение с магнитудой 4,4. Очаг располагался на глубине 51 км.

22 августа землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали у побережья префектуры Фукусима в Японии. Очаг находился на глубине 60 км под водой. Толчки силой до четырех баллов ощущались жителями в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги.