В Татарстане 80 учреждений присоединились к проекту «Пушкинская карта»

На сегодняшний день в программе «Пушкинская карта» принимают участие 80 культурных учреждений Татарстана. Среди них 31 государственная, 46 муниципальных и три частные организации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«На сегодняшний день нашими культурными учреждениями загружено 386 культурных событий. При этом 55% от данного количества — мероприятия, запланированные на сентябрь-октябрь этого года. Также уже загружены события, которые пройдут в ноябре-декабре 2021 года», — рассказала Адгамова.

Запуск «Пушкинской карты» анонсировал Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. В рамках программы граждане страны в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Заявку на оформление карты номиналом 3000 рублей можно подать уже 1 сентября. В общей сложности на первый этап программы выделено 3,9 млрд рублей — об этом 4 августа заявил премьер Михаил Мишустин.

В Министерстве культуры «Известиям» сообщили, что афишу мероприятий можно будет увидеть на портале «Культура.РФ» и в мобильном приложении «Госуслуги.Культура».