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В АТОР оценили последствия разрешения «Аэрофлоту» и S7 полетов на курорты Египта

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Разрешение Росавиации выполнять рейсы еще двум российским авиакомпаниям — «Аэрофлоту» и S7 Airlines — в Египет позволит курортам страны стать одним из самых востребованных направлений в ближайшее время. Такое мнение в четверг, 26 августа, в беседе с «Известиями» выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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По словам Горина, данные изменения позволят в три раза увеличить перевозки из Москвы в Египет, а также использовать египетским авиакомпаниям установленные квоты в полном объеме.

Кроме того, Россия сможет ежемесячно отправлять в Египет не менее 100 тыс. туристов.

«Расширение квот, открытие рейсов из городов России дадут возможность туристам планировать в ближайшее время отдых на курортах Красного моря — Хургады и Шарм-эш-Шейха», — добавил вице-президент АТОР.

По его мнению, в условиях ограниченных предложений по другим странам Египет станет одним из самых востребованных направлений.

С 9 августа в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по пять раз в неделю летал только перевозчик «Россия» («дочка» «Аэрофлота»). 13 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ решил увеличить с 27 августа квоту из Москвы до 15 рейсов в неделю по каждому маршруту. Также были открыты полеты на курорты Египта из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

26 августа Росавиация согласовала рейсы на курорты Египта из 41 города России. Из Москвы будут вылетать «Аэрофлот» и S7 Airlines.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после трагедии, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

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