Площадки для выгула собак создадут в Красноярске за 25 млн рублей

В Красноярске планируют создать 28 площадок для выгула собак. На эти цели власти планируют выделить свыше 25 млн рублей.

На текущий момент в городе работает всего восемь мест для выгула собак. Они расположены в скверах Юдина, «Солнечная поляна», «Серебряный», «Паниковка», «Фестивальный», «Кировский», а также в Татышев-парке и на острове Отдыха. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Вопрос обсуждался на заседании Горсовета по городскому хозяйству. Выделение финансирования запланировано на 2022 год. Кроме того, средства на строительство площадок заложат на плановый период 2023–2024 годов.

Первую площадку для выгула собак также обустроят в Благовещенске. В управлении ЖКХ города отметили, что площадки предназначены именно для прогулок и не должны использоваться как туалет для питомцев.