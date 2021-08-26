Прямой эфир
Общество
Матвиенко рассказала о работе над увеличением зарплат учителям
Мир
Не менее 15 человек пострадали при взрыве у аэропорта Кабула
Общество
Колокольцев наградил медалями спасших туристов в Красноярском крае полицейских
Общество
В следовавшем из Анапы в Екатеринбург поезде скончалась 13-летняя девочка
Общество
Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах
Мир
Взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате атаки смертника
Туризм
Ростуризм введет классификацию отелей по системе «всё включено» в 2022 году
Происшествия
В Москве сняли запчасти с Mercedes актрисы Бочкаревой
Мир
Талибы опровергли данные о домашнем аресте экс-президента Афганистана

Площадки для выгула собак создадут в Красноярске за 25 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске планируют создать 28 площадок для выгула собак. На эти цели власти планируют выделить свыше 25 млн рублей.

На текущий момент в городе работает всего восемь мест для выгула собак. Они расположены в скверах Юдина, «Солнечная поляна», «Серебряный», «Паниковка», «Фестивальный», «Кировский», а также в Татышев-парке и на острове Отдыха. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Вопрос обсуждался на заседании Горсовета по городскому хозяйству. Выделение финансирования запланировано на 2022 год. Кроме того, средства на строительство площадок заложат на плановый период 2023–2024 годов.

Первую площадку для выгула собак также обустроят в Благовещенске. В управлении ЖКХ города отметили, что площадки предназначены именно для прогулок и не должны использоваться как туалет для питомцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021