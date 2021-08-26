Колокольцев наградил медалями спасших туристов в Красноярском крае полицейских

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников транспортной полиции Таймырского ЛО МВД РФ за спасение туристов. Об этом пресс-служба МВД России сообщает в четверг, 26 августа.

Медалей «За смелость во имя спасения» были удостоены майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий.

Сотрудники Таймырского ЛО МВД патрулировали Енисей в вечернее время. В 70 км от города Игарка они увидели на берегу людей, пытавшихся привлечь внимание. Полицейские проследовали к ним.

На месте выяснилось, что это туристы, которые застряли в безлюдной местности из-за поломки двигателя моторной лодки. Они находились на берегу в течение двух дней. При этом им не удалось обратиться за помощью через гаджеты из-за проблем со связью, сообщается на сайте aif.ru.

Полицейские решили перевезти туристов в Игарку. Общее число людей составило 10 человек, что затрудняло управление катером. Также к этому моменту поднялся сильный ветер и усилилось волнение реки. Но сотрудникам правоохранительных органов удалось доставить туристов в город. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Ранее, 19 марта, Колокольцев подписал приказ о награждении госавтоинспекторов, спасших людей на трассе в условиях снежной бури в Оренбургской области. Сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области Анатолия Корецкого и Дарбека Шукумова наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения».