Более 150 нарушений на аттракционах обнаружили в Волгоградской области

Более 150 нарушений требований законодательства при оказании развлекательных услуг несовершеннолетним выявлено в ходе надзорной проверки в Волгоградской области. Больше всего претензий предъявлено по эксплуатации надувных батутов, сообщает прокуратура региона.

На территории Комсомольского сада в Центральном районе Волгограда из 20 креплений для монтажа надувной конструкции было использовано всего три. При этом оценка технического состояния батута не проводилась, у лица, эксплуатирующего аттракцион, отсутствовала соответствующая подготовка.

Нарушения выявлены и на других аттракционах, отмечает ресурс «НовостиВолгограда.ру». Например, при эксплуатации веревочного парка в Комсомольском саду Волгограда по маршруту движения детей размещались травмоопасные предметы, острые края имели вспомогательные металлические конструкции.