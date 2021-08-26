Предложенную президентом России Владимиром Путиным выплату в 10 тыс. рублей до конца следующей недели получат 30,7 млн пенсионеров на банковскую карту. Об этом заявил в четверг, 26 августа, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он напомнил, что уже согласованы объемы и источники финансирования этой выплаты. Пенсионный фонд России (ПФР) обеспечит назначение и получение выплаты в максимально простом и удобном режиме — пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы или собирать справки, уточнил Котяков.

«На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 млн 700 тыс. человек», — сказал министр на совещании «Единой России» по реализации указа главы государства.

Котяков также отметил, что те граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом (12,7 млн человек), получат единовременную выплату с 3 сентября вместе с выплатой пенсии.

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей 24 августа. Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле». Средства направят из федерального бюджета.

Выплаты коснутся порядка 43 млн граждан. Как сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

С предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру Путин выступил 22 августа. Уже 24 августа, выступая на втором этапе съезда «Единой России», российский лидер заявил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции.

Путин указал, что сейчас российская экономика восстанавливается, поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства, — детей, многодетные семьи, пенсионеров.

Глава государства также напомнил, что предложенные им выплаты в размере 10 тыс. рублей будут проведены именно всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Путин призвал организовать такую выплату максимально оперативно.