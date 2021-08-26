Пострадавшим при пожаре в Мурманске возместят ущерб

Власти Мурманска пообещали возместить ущерб тем, чье имущество пострадало во время пожара в доме на улице Коминтерна. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

Гендиректор Фонда капитального ремонта Федор Денисов рассказал, что сначала необходимо установить виновника случившегося, после чего начнется работа по возмещению ущерба.

Кровля жилого шестиэтажного дома в центре Мурманска загорелась вечером 25 августа. Из здания вывели порядка 100 человек. Обошлось без пострадавших. Губернатор Андрей Чибис потребовал расследовать случившееся, пишет ИА «Би-порт».