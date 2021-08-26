Псковскую область за полгода посетили порядка 700 тыс. туристов

С начала года Псковскую область посетили около 700 тыс. туристов. Половина из них пользовалась услугами экскурсионного обслуживания.

Также через псковские музеи прошло более 30 тыс. школьников благодаря реализации брендовых маршрутов на территории региона, рассказал гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев. По его словам, которые приводит Псковская лента новостей, в частности, туристов привлекло то, что три боевые башни включили в список музейных объектов России.

В ближайшее время откроется экскурсионный проект «Музейный квартал». В него войдут Поганкины палаты, палаты Меншиковых и здание Фан дер Флита. Голышев отметил, что в Псковской области больше всего памятников XVII века. Их продвигают через инфоцентры и социальные сети.

Ранее сообщалось, что в Пскове на третьем этаже областной научной библиотеки открылся музей «Льняная губерния». Он посвящен льняному производству в регионе и в России в различные периоды времени.