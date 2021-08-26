Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ВЭФ–2021

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.

В приветствии главы государства отмечается, что за годы своей работы форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских связей между деловыми кругами России и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам президента, прямое, неформальное общение с участием ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, представителей СМИ и общественных организаций позволяет обмениваться накопленным опытом, обсуждать наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, прорабатывать полезные совместные проекты и инициативы.

«Тема нынешнего форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире» — предполагает обстоятельные дискуссии о перспективах реализации огромного, по-настоящему уникального потенциала, которым обладает Дальний Восток. Поэтому в рамках ВЭФ-2021 предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия, направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности.

И особое внимание, уверен, будет уделено проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнул Владимир Путин.