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В Подмосковье отменили QR-коды и ПЦР-тесты при заселении в гостиницы

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Наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 больше не потребуется при заселении в гостиницы Подмосковья. Такое постановление подписал в четверг, 26 августа, губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на сайте правительства региона.

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Таким образом, снято требование о допуске гостей в гостиницы только при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста, специального QR-кода о прохождении вакцинации или подтверждения о перенесенном COVID-19 в последние шесть месяцев.

Кроме того, власти смягчили требование к максимальному числу посетителей и участников массовых мероприятий. В помещениях без предъявления QR-кодов теперь могут находиться до 100 человек, на открытом воздухе — до 1 тыс.

С 24 июня в Подмосковье было запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях при участии более 50 человек, на открытом воздухе — более 500 человек. С 28 июня данное ограничение не распространяется на мероприятия с посетителями, имеющими QR-коды, подтверждающими прохождение вакцинации.

Ограничения на заселение в гостиницы действовали с 28 июня.

За прошедшие сутки в России выявили еще 19 630 новых случаев COVID-19. В частности, в Московской области зафиксирован 1301 заболевший.

25 августа Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с коронавирусом в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, положительная динамика будет наблюдаться, если граждане страны будут активнее прививаться.

Масштабная вакцинация началась в России с января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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