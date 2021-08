Партию контрафактных зонтов изъяли на таможне под Псковом

Псковские таможенники задержали 4680 зонтов, которые были промаркированы товарными знаками известных брендов, но с нарушением авторских прав. Контрафактные изделия обнаружили во время таможенного досмотра в грузовом контейнере.

Как выяснилось, зонты из Белоруссии в Россию везла петербургская компания. Это были складные зонтики из полиэстера в индивидуальной прозрачной полиэтиленовой упаковке, с клетчатым цветным рисунком, схожим с товарным знаком Burberry Limited, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Псковской таможни.

Кроме того, в контейнере находились 3 тыс. разноцветных детских зонтиков из полиэстера с рисунками животных и надписью Best Pups Ever. Использованы объекты авторского права компании Spin Master Ltd, бренд «Щенячий патруль».

По словам начальника таможенного контроля, у найденных зонтов низкое качество нанесения товарных знаков, нет соответствующей упаковки, этикеток и ярлыков, используется маркировка, отличающаяся от маркировки правообладателя.

По факту незаконного использования товарного знака возбуждено административное дело. Наказание — штраф в от 50 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией товаров.