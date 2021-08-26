Сопротивление в Панджшере опровергло достижение договоренностей с талибами

Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли в четверг, 26 августа, сообщения о достижении договоренности с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) о прекращении военных действий на севере страны.

Ранее в этот день телеканал Geo.TV заявил о том, что договоренность о ненападении достигнута и о ней будет объявлено в течение дня.

По словам представителя сопротивления Фахима Дашти, данный вопрос в настоящий момент пока только обсуждается.

«Что касается прекращения атак, это обсуждалось, но вчера было нападение в Андарабе [район соседней с Панджшером провинции Баглан] со стороны «Талибана», — сказал Дашти в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что между сторонами сохраняются разногласия, но сопротивление «настроено на продолжение переговоров».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что де-факто боевики движения «Талибан» взяли под контроль большую часть территории Афганистана, однако отметил, что Россия до сих пор не признала движение. По его словам, Кремль считает своей важнейшей задачей внимательно следить за тем, какими будут дальнейшие шаги талибов.

За день до этого экс-посол Афганистана в Великобритании Ахмад Вали Масуд подтвердил, что Фронт национального сопротивления (ФНС), под чьим контролем находится провинция Панджшер, начал переговоры с «Талибаном». Он подчеркнул, что в случае, если у талибов есть стремление избежать гражданской войны, то сейчас есть шанс создать новое правительство.

25 августа лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд сообщил, что Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. Он подчеркнул, что Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоров».

При этом в тот же день представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.