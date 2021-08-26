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В МИД РФ рассказали о содействии США при вывозе граждан России из Кабула

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США содействовали вывозу граждан России и стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Кабула. Об этом 26 августа говорится в опубликованном МИД РФ сообщении.

Первым делом — в самолеты: из Кабула вывезли россиян и союзников
Военно-транспортная авиация Минобороны РФ провела эвакуацию граждан из Афганистана

«Несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта, мероприятие по подготовке и отправке указанных вывозных рейсов осуществлено успешно при содействии представителей движения талибов (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ. — Ред.), а также США, продолжающих регулировать воздушное пространство Афганистана»,— рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

При этом, как подчеркнули в МИДе, речь идет не об эвакуации, а «о содействии в возвращении на Родину» граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с изменением военно-политической обстановки в Афганистане.

Ранее в этот день посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы. Он уточнил, что порядка 100 граждан России остаются в Афганистане, но они пока не озвучивали желания выехать.

По словам Жирнова, талибы проявили «очень хорошее взаимодействие» при организации вывоза россиян из Афганистана.

Также в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-факто боевики движения «Талибан» взяли под контроль большую часть территории Афганистана, но отметил, что Россия до сих пор не признала движение.

Накануне, 25 августа, Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В свою очередь, президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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