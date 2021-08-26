Актер Соломин высказался о скандале с увольнениями в Театре Ермоловой

Нельзя увольнять одних актеров и брать других, закрывая глаза на отношения внутри коллектива. Об этом в четверг, 26 августа, заявил советский и российский актер Юрий Соломин, комментируя ситуацию с увольнениями в Театре Ермоловой.

«Я могу понять, что кто-то ему не нравится [худруку театра Олегу Меньшикову], но ведь видите, и он уже кому-то не понравился. Почему же сразу разделились люди на хороших и плохих? А куда люди, особенно женщин, проработав 20 лет, даже 15 лет, кто-то заслуженный актер, а кто-то — нет. За что их? А куда им идти? В подметалы?» — возмутился артист в беседе с РЕН ТВ.

Актер отметил, что некоторые служащие театра старше 50–60 лет, вероятно, не смогут пойти на другую работу.

«К людям, которым за 50, 60 уже нужно относиться... Мне не хочется как бы ставить себя в пример, но мы в Театре в Малом относимся к таким людям, даже не буду говорить, сколько их по численности, вот видите — придумано — одну роль будут играть две артистки, ведь это же для души, это же никакое лекарство не поможет. Так что душу нужно воспитывать без профессии артиста», — заключил артист.

Соломин добавил, что и для профессии режиссера «мало закончить какой-то институт и поставить всё вверх ногами».

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого артисты заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

На следующий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем. Он не стал комментировать увольнения в театре.

23 августа актеры заявили, что хотят проведения проверок в организации. При этом директор театра Сергей Кузоятов в тот же день сообщил, что организация сократит 18 артистов. Информация СМИ о том, что театр якобы планирует уволить 29 сотрудников, не соответствует действительности, отметил он.

В Кремле же заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее, и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в Министерство культуры.

25 августа артисты обратились к главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой за помощью. По их словам, нельзя назвать «кадровыми изменениями» сокращение штата и увольнение около 20 артистов.