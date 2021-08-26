Жители Карелии просят включить в домах отопление

Жители Карелии обратились к властям с просьбой начать отопительный сезон. В республике заметно похолодало, жители покупают обогреватели. Они пишут в соцсетях, что тепло в квартирах, детских учреждениях и больницах важно при неблагоприятной эпидемической ситуации по коронавирусу.

В республиканском минстрое ИА «КАрелinform» сообщили, что отопительный сезон начнется при условии, что в течение пяти дней температура не будет пониматься выше +8 градусов.

При этом теплоснабжающие организации и потребители должны быть полностью готовы к приему ресурса. Также от администрации муниципального района должно поступить обращение о начале отопительного периода ранее указанного срока.