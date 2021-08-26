В СФ оценили заявление Медведчука о закупках российского газа Украиной

Заявление главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что власти Украины лукавят, отрицая прямую закупку газа у России, является абсолютно резонным. Об этом в четверг, 26 августа, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Замечание Медведчука абсолютно резонное. Это действительно констатация факта. Вообще вся газовая политика Украины — это чистой воды политика, тут вообще нет никакой экономики в помине. Киев, что называется, наступает себе на горло, режет это горло в угоду каким-то паранормальным, навязчивым, русофобным стратагемам», — сказал он.

По словам сенатора, продолжение прямых закупок российского газа — в интересах украинской экономики и граждан, однако Киев от этого отказался. Долгов указал на то, что власти Украины демонстрируют, что якобы переключились на Европу. Однако, по мнению сенатора, Медведчук абсолютно правильно подметил, что это тот же самый российский газ (который они покупают или пытаются покупать), но уже по совершенно другим, более высоким ценам. И всё это за деньги украинских налогоплательщиков, подчеркнул он.

«Что касается нашей позиции, она многократно была подтверждена российским руководством. <…> Мы, разумеется, готовы к продолжению транзита газа через Украину после 2024 года. Это будет зависеть от потребностей Европы: если европейские страны будут в этом заинтересованы, транзит будет проходить. Но это экономическая проблема, для нас это никогда не было вопросом политики. А для киевских властей — что для прошлых, что для нынешних, — к сожалению, это вопрос политической игры, за эту игру расплачивается народ Украины, простые граждане», — заключил Долгов.

Накануне Медведчук рассказал, что Киев приобретает российский газ у западных стран, когда он транзитом идет по территории Украины. При этом на протяжении нескольких лет украинские власти заверяют, что отказались от закупок топлива из Рф, перейдя на европейский газ.

Так, Украина с 2015 года якобы не закупает газ у России напрямую. При этом в Москве неоднократно отмечали, что, по сути, Киев просто перекупает у европейцев российское топливо. Президент России Владимир Путин еще в 2019 году отмечал, что Россия готова рассмотреть вариант поставок газа на Украину по ценам, которые будут даже ниже «реверсных».

26 августа генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о том, что стране нужен транзит российского газа еще хотя бы 10 лет после окончания контракта с «Газпромом» в 2024 году. По его словам, у компании нет гарантий, что контракт на транзит через Украину будет возобновлен.

При этом 24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия не заинтересована в том, чтобы прекращать транзит газа через территорию Украины. Он также подчеркнул, что Россия всегда выполняла обязательство по доставке газа в Европу, проблемы были у украинской стороны.