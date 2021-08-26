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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени владел частным детсадом

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени владел частным детсадом

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Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени владел частным детсадом. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на местную жительницу.

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«Этот человек держал в Нягани частный детский садик, вероятно, вместе с женой. Он снимал у моего знакомого гараж, в котором хранил столики, стульчики и прочее. В 2016 году гараж снимал месяцев семь, но рассчитался только за три. Потом слился и перестал отвечать на звонки», — рассказала она.

По данным агенства, задержанный владел частным детским садом «Маленький гном», в который набирали детей до трех лет. Учреждение прекратило свою деятельность в 2012 году.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил ее тело в холодильнике.

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность, а соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, которого она охарактеризовала как положительного, семейного человека.

Следствие попросило арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»). Следствие ходатайствует об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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