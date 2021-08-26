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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени владел частным детсадом

Названа дата похорон убитой в Тюмени девочки

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Похороны убитой в Тюмени восьмилетней девочки состоятся в субботу, 28 августа. Об этом журналистам рассказал волонтер.

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«Похороны ˂...˃ родственники назначили на 28 августа, прощание пройдет с 12:00 до 13:00 в траурном зале на улице Юрия Семовских, 14, где находится патолого-анатомическое бюро», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 26 августа.

20 августа у стихийного мемориала убитой погиб дядя девочки. Как сообщалось, мужчина упал около подъезда дома. Следователи начали проверку с целью выяснения обстоятельств его смерти.

Спустя два дня родственники погибшей девочки и ее дяди объявили сбор средств на похороны. На следующий день сестра школьницы сообщила, что расходы на погребение взял на себя руководитель одной из ритуальных компаний Тюмени, сообщал портал «72.ru».

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной, который работал в мебельном цеху неподалеку от дома погибшей. В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Следствие попросило арестовать подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени. Бережному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

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