Песков прокомментировал указ о госслужбе россиян с другим гражданством

Указ о возможности приема на государственную службу россиян с гражданством других государств затронет небольшое число граждан. Об этом сообщил в четверг, 26 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован 25 августа. Согласно ему, гражданин России, имеющий гражданство иностранного государства, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне, если он не может прекратить гражданство другого государства по не зависящим от него причинам.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — уточнил представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что в данном случае речь идет о тех, кто имеет гражданство Украины. По его словам, такие ситуации случаются и они обусловлены жизненными реалиями, добавляет «Газета.ру».

11 июня Путин также подписал указ, разрешающий жителям Крыма, которые по не зависящим от них причинам не смогли прекратить гражданство Украины, занимать государственные и муниципальные должности.

Соответствующие поправки были внесены в связи с тем, что в Конституции устанавливался запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. В частности, членов правительства, депутатов, сенаторов, судей и пр. При этом у многих крымчан возникали сложности с отказом от гражданства Украины.

До этого, 30 апреля, глава государства подписал закон, регламентирующий запрет для сотрудников госорганов или органов местного самоуправления иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом.