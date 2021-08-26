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В Москве проведут профориентационную акцию для детей

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Столичные первоклассники в сентябре смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки, в рамках акции «Первоклассный сентябрь». Об этом в четверг, 26 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, для школьников на площадках ранней профориентации организуют мастер-классы по робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям.

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«В прошлом году в акции участвовало 15 площадок, включая 10 детских технопарков. Их посетили около 2 тыс. человек. Сейчас список партнеров расширился — юных москвичей ждут в 17 организациях», — уточнила Сергунина, слова которой приводятся на портале mos.ru.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно определиться с площадкой и датой посещения, а также пройти регистрацию на едином сайте-агрегаторе детских технопарков столицы. После этого на электронную почту придет подтверждение с указанием места и времени занятия.

Так, детский технопарк «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» организует для первоклассников занятия из курса юного инженера, мастер-классы по scratch-программированию, робототехнике и биотехнологиям.

Кроме того, собственного робота можно будет собрать на занятиях в детском технопарке РГСУ. Там же дети создадут свою первую компьютерную игру и будут рисовать с помощью 3D-ручки.

Первоклассники также смогут посетить город профессий «КидБург», парк профессий «Кидзания», музей занимательных наук «Экспериментаниум», детский центр научных открытий «ИнноПарк», семейный парк развлечений «Zамания», спортивно-развлекательный центр «Небо», крупнейшую школу робототехники в Москве RoboUniver и парк развлечений «Сказка».

В рамках акции RoboUniver организует двухчасовые мастер-классы по робототехнике и инженерии. В парке «Сказка» первоклассники смогут прогуляться с гигантскими динозаврами, а «ИнноПарк» покажет гостям мир науки.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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