Пять человек погибли в результате ДТП в Туве

Авария произошла в 20 км от города Чадан в Туве. В результате ДТП погибли пять человек — водитель и четыре пассажира. Об этом 26 августа сообщили в МВД по Республике Тыва.

«Сегодня в 17 часов 28 минут (13:28 мск) в дежурную часть МВД по Республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты в 20 км от города Чадан в результате опрокидывания автомашины «Тойота Эстима» погибли пять человек», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Детей среди погибших, по предварительным данным, нет.

На место ДТП была направлена следственно-оперативная группа МВД. Она должна установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в Новосибирске произошло ДТП с участием микроавтобуса и фуры. В результате пострадали семь человек. Шесть человек обратились за помощью к медикам, из них госпитализированы четверо, в том числе девушка 2003 года рождения.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что предварительной причиной ДТП в Дзержинском районе Новосибирска является выезд микроавтобуса на встречную полосу на участке дороги, где действовал запрет на обгон.