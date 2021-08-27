Ученые назвали признак серьезных проблем со здоровьем

Британские медики рассказали, что боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем.

Как передает издание Express, воспаляющиеся раны на ногах могут свидетельствовать о диабете еще до появления так называемой диабетической стопы, возникающей на поздних стадиях заболевания. Болезнь нарушает чувствительность в конечностях, поэтому человек не чувствует появления натертостей и ран. Если их вовремя не обработать, они инфицируются и воспаляются.

Коме того, если стопа постоянно холодная и бледная, это, скорее всего, может быть симптомом сердечно-сосудистых проблем. Если на ступне не прощупывается пульс, это может указывать на аритмию.

Медики также отметили, что артрит может впервые проявляться на мелких костях и суставах стопы.

Ранее, 16 февраля, издание Express сообщало, что болезненные ощущения в бедрах, верхней части ног или позвоночнике могут быть признаком развития рака предстательной железы. При появлении одного из перечисленных симптомов специалисты рекомендовали обратиться к врачу для диагностики.

Ранее в феврале доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН Левон Макинян рассказал, что постоянное ношение мокасин, кед и балеток может привести к заболеваниям стопы.