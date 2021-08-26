ЦИК РФ исключила Шлосберга из списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) исключила Льва Шлосберга из списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму. Такое решение в четверг, 26 августа, было принято на заседании ЦИК.

«Предлагается внести изменения в федеральный список, выдвинутый партией «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы, в соответствии со вступившим в силу решением Московского городского суда от 9 августа 2021 года, которым было подтверждено отсутствие пассивного избирательного права у кандидата Шлосберга Льва Марковича в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации», — сказал член ЦИК Антон Лопатин во время заседания, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Днем ранее в проекте повестки дня заседания ЦИК, назначенного на 26 августа 2021 года, сообщалось, что планируется рассмотреть внесение изменений в список кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко».

9 августа Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга как кандидата от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 207 по Москве, о чем политик написал на своей странице в Telegram. Отмечалось, что решение принято в связи с причастностью Шлосберга к деятельности экстремистской организации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.