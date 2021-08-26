Предприниматели Москвы смогут подать заявку на антиковидную поддержку

Представители столичного бизнеса могут подать заявки для получения компенсации затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты с 1 по 30 сентября. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего на эти цели выделен 1 млрд рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников», ― сообщила Сергунина.

По ее словам, речь идет о разовой выплате в размере 15 тыс. рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. рублей.

Вице-мэр добавила, что данный вид поддержки утвержден для предпринимателей, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления.

Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров, отметила Сергунина.

Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК). Для их заполнения предпринимателям понадобится копия расчета по страховым взносам за II квартал 2021 года.

Отмечается, что размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц отчетного периода.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малый и средний бизнес столицы получит 1 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19, еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты. Отмечалось, что для того, чтобы получить субсидии, представители бизнеса должны будут выполнить требование о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать санитарные ограничения.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса для поддержки бизнеса в Москве была утверждена субсидийная программа. По итогам минувшего года самыми востребованными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.