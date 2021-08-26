Более 10 лесных пожаров потушили в Свердловской области

Распространение лесных пожаров в Свердловской области удалось остановить спасателям и сотрудникам авиалесоохраны. По данным МЧС России, 26 августа в тушении возгораний приняли участие более 309 человек.

Несмотря на то, что в данный момент в регионе зафиксировано 60 природных пожаров, специалисты добились полной ликвидации за последние сутки 14 очагов возгорания. Как напоминает ТагилСити.Ру, выяснение о возникновении природных пожаров рядом с жилыми пунктами привело к возбуждению трех административных расследований.

Площадь природного пожара около баз отдыха под Первоуральском в Свердловской области возросла до 240 га, сообщили 22 августа в региональном департаменте информационной политики. На месте была увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны. Организована эвакуация персонала и постояльцев баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров». Вокруг садового товарищества «Мирный» проложили минерализованную полосу.