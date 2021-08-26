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Кириенко поприветствовал участников V Форума наукоградов

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Наукограды должны по комфорту соответствовать жизни в крупных городах и конкурировать с мировыми столицами. В этом им помогут усилия властей и ресурсы компаний. Об этом 26 августа заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии V Форума городов высокого научного и технологического потенциала.

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«Это большой вызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся творческий и организационный потенциал. То, что обсуждение этой работы должно вестись вместе, то, что для этого нужно использовать и ресурс самих городов, ресурс крупнейших российских компаний и отраслей и ресурс органов власти России, это абсолютно точно», — сказал Кириенко, приветствуя участников форума.

Он отметил, что главное преимущество подобных городов — это люди и их способности. Он также добавил, что подобные форумы помогают обсуждать программу развития наукоградов.

«Эти города когда-то создавались как точки прорывного развития. И, конечно, очень важны производственные научные мощности, которые в них расположены. От этого зависит их конкурентоспособность и будущее. Но в не меньшей степени эта конкурентоспособность и это будущее зависят от того, какие условия там будут созданы для жизни людей», — добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ

Кириенко считает важным обустроить среду, где люди могли бы реализовать свои способности. Всё это должно совмещаться с возможностью жить в комфортной городской среде, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и воспитывать детей.

«Если этого нет, то мы проиграем самую главную конкуренцию — конкуренцию за людей. За талантливых творческих людей, за человеческий потенциал. Это очень хорошо понимали наши предшественники, которые закладывали уникальные наукограды и моногорода, когда в сложное время, когда они создавались, уже тогда находились средства не только для решения промышленных задач, но и создания современной городской среды. Жизнь меняется, она идет», — заключил Кириенко.

Днем ранее сообщалось, что в Новосибирской области в окрестностях наукограда Кольцово началось строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Предполагается, что на СКИФе каждый год будут работать до 2 тыс. пользователей, в том числе зарубежных — научные организации и промышленные предприятия.

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