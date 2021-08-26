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Оргкомитет Паралимпиады извинился перед Асташовым за инцидент с музыкой

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Организаторы летних Паралимпийских игр – 2020 в Токио извинились за инцидент с музыкой на награждении российского велогонщика Михаила Асташова. Об этом 26 августа рассказал шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Асташов в четверг завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 тыс. м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. На церемонии награждения вместо фрагмента из Первого концерта Петра Чайковского, который звучит на Паралимпиаде вместо гимна России, организаторы по ошибке включили гимн Международного паралимпийского комитета, отмечает «Спорт-Экспресс».

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«Нам принесли извинения», — сказал Рожков «РИА Новости» в четверг, 26 августа.

Подобные ошибки возникали и ранее. Так, на Олимпийских играх в Токио в начале выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко спортсменкам включили чужую композицию. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

Позже Ромашина и Колесниченко рассказали, что не держат зла на диджея. По их словам, ошибиться может каждый.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. С 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в соревнованиях под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР. Также россиянам запрещено использовать гимн.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады.

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