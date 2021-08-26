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В России сократят количество обязательных требований в строительстве

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Российские власти планируют и дальше сокращать количество обязательных требований в сфере строительства, чтобы ускорить реализацию проектов. Об этом в четверг, 26 августа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Продолжим работать над ускорением темпов строительства. В перспективе планируем сокращать обязательные требования в отрасли, чтобы срок реализации идеи до выхода на стройплощадку сократился на 30%», — заявил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода».

24 августа президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что в стране необходимо не только поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья, но и запустить новую программу. В качестве первоочередного шага Путин предложил выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета.

В тот же день глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил пересмотреть расчетную стоимость квадратного метражилья в российских субъектах при переселении граждан из аварийных домов. Такая мера, по его мнению, позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов регионов.

28 июля министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что за первое полугодие 2021 года ввод жилья на российский рынок увеличился на 30%. Он указал, что повышения объемов ввода объектов удалось достичь благодаря эффективным мерам государственной поддержки строительной отрасли. Перед властями в 2021 году стоит задача построить 85 млн кв. м жилья, отметил министр.

В июле Путин заявил об опережающих темпах строительства жилья в РФ. По словам главы государства, страна вплотную приблизилась к достижению лучшего показателя в данном направлении за всю свою современную историю.

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