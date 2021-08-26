Посол РФ сообщил об эвакуации всех желающих покинуть Афганистан россиян

Все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы. Об этом заявил в четверг, 26 августа, посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что порядка 100 граждан России остаются в Афганистане, но они пока не озвучивали желания выехать.

По словам Жирнова, талибы (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ) проявили «очень хорошее взаимодействие» при организации вывоза россиян из Афганистана. Он также рассказал о «бардаке», происходящем в аэропорту Кабула.

«Американцы там реально не могут ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 что ли уже погибло человек обычных», — добавил посол.

Накануне Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-факто боевики движения «Талибан» взяли под контроль большую часть территории Афганистана, но отметил, что Россия до сих пор не признала движение.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В свою очередь, президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.