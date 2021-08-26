Эксперт оценила идею продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева в беседе с «Известиями» оценила предложение депутата Госдумы по продлению новогодних каникул для работающих пенсионеров.

По ее мнению, установленная норма каникул в 10 дней вполне достаточна для отдыха, а меры защиты для работающих пенсионеров вполне апробированы — удаленная работа. Россияне не обделены количеством выходных и праздничных дней, подчеркнула она.

«Для всех категорий работающих существует проблема «врабатываемости» в привычный ритм, что после более длительных выходных сделать сложнее. Объем работы остается и придется выполнить эту работу в более сжатые сроки, что повышает интенсивность работы. Самая главная проблема — это не продолжительные выходные, а оценка напряженности и интенсивности труда всех категорий работающих. В этой области нет серьезных исследований и именно здесь кроются проблемы», — заключила Мирзабалаева.

Ранее 26 августа депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Согласно его инициативе, нерабочие дни для данной категории предлагается продлить с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. В обращении Федоров также отметил, что распространение коронавируса в течение 2021 года продолжается, а особую опасность COVID-19 представляет именно для пожилых людей.

4 июня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что количество праздничных дней в стране нужно уменьшить. По словам Кудрина, с точки зрения ВВП страны, чем больше рабочих дней в месяце или в году, тем больше ВВП.

Тогда же Котяков заявил, что в 2021 году 31 декабря выпадает на субботу и будет выходным, поэтому россиян ждут девять дней новогодних каникул. Позже он отметил, что ведомство рассмотрит возможность сделать последний день года постоянным выходным.