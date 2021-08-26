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Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

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Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о выдворении осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана в США для отбытия наказания. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила его адвокат «Известиям» его адвокат Ольга Карлова.

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«Мосгорсуд не стал рассматривать наше ходатайство, мотивировав это тем, что мы должны обратиться с этим ходатайством в суд по месту отбывания наказания Уилана» — сказала Карлова.

Таким образом, вопрос должен рассмотреть суд в Мордовии. Туда материалы дела планируется направить на следующей неделе.

Как уточняет защита американца, ходатайство в Мосгорсуд направляли по причине того, что именно он вынес приговор Уилану. Оно было подано 20 августа.

Уилана задержали в Москве в конце 2018 года. Подробности дела следствие не раскрывало. Против него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Сам американец в своем последнем слове на суде не признал вину и просил его освободить.

В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. В тот же день госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием немедленно освободить соотечественника.

Помимо американского, Уилан имеет гражданство Великобритании, Канады и Ирландии.

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