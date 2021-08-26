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В Тюмени нашли тело недоношенного младенца в подвале многоэтажки

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В микрорайоне Преображенском в Тюмени было найдено тело недоношенного ребенка в подвале дома. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

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«Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. <...> Медики констатировали смерть пациента», — приводит слова ведомства 72.ru.

Тело обнаружил сантехник, прибывший на указанный адрес для расчистки засора — оно было найдено в трубе подвала.

Ранее, 25 августа, в Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители обнаружили тело ребенка у входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище. Рядом находилась записка, в которой мать выражала суицидальные намерения. Правоохранители уже установили ее личность. В данный момент ее разыскивают полицейские.

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