В Тюмени нашли тело недоношенного младенца в подвале многоэтажки

В микрорайоне Преображенском в Тюмени было найдено тело недоношенного ребенка в подвале дома. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

«Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. <...> Медики констатировали смерть пациента», — приводит слова ведомства 72.ru.

Тело обнаружил сантехник, прибывший на указанный адрес для расчистки засора — оно было найдено в трубе подвала.

Ранее, 25 августа, в Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители обнаружили тело ребенка у входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище. Рядом находилась записка, в которой мать выражала суицидальные намерения. Правоохранители уже установили ее личность. В данный момент ее разыскивают полицейские.