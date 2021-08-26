Белый дом отключил микрофон Байдена после вопроса об американцах в Афганистане

Президент США Джо Байден попытался отшутиться от неудобного вопроса об Афганистане во время брифинга в Белом доме. Однако администрация отключила микрофон главы государства в среду, 25 августа.

Неясно, произошло ли это случайно или было сделано для того, чтобы зрители не услышали никаких комментариев.

После завершения основной части общения Байдена с журналистами они начали выкрикивать вопросы, пишет Life.ru. Корреспондент NBC Питер Александр спросил: «Если американцы еще будут в Афганистане после истечения срока (вывода войск. — Ред.), что вы будете делать?»

Позже корреспондент NBC написал в Twitter, что Байден выдал следующий ответ, обращаясь к журналисту: «Вы будете первым человеком, кому я позвоню».

Ранее 26 августа замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы, передает НСН.

15 августа боевики движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

«Талибан» обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.