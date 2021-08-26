Всероссийский инвестфорум вновь перенесли в Башкирии

Всероссийский инвестиционный форум «Зауралье», который должен пройти в Сибае в Башкирии, перенесли на 10–11 сентября. Глава республики Радий Хабиров утвердил эти даты. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», форум планировали провести 19–20 августа, но документ о переносе подписали только 24 августа. Причину переноса агентство не уточняет.

Инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021» — это форум Агентства стратегических инициатив и правительства Башкирии. В нем принимают участие чиновники, представители бизнеса и общественных организаций.

Планируется, что на инвестфоруме будет подписано соглашение между республиканскими властями и компанией «Макдоналдс» о строительстве «Дома Роналда Макдоналда». Речь идет о специальной гостинице для родителей, чьи дети проходят длительное лечение.