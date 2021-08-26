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В Петербурге сотрудница почты обматерила и выгнала посетительницу

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На Бухарестской улице в Санкт-Петербурге сотрудница «Почты России» обматерила и выгнала посетительницу. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает 78.ru.

По словам пострадавшей Галины Поповой, она пришла на почту, чтобы забрать посылку, в ответ на что сотрудница почты накричала на нее, кинула в нее документы и ударила.

«Напала и пожелала смерти, ударила, материлась. Хочу, чтобы ее наказали, мне плохо после до сих пор», — рассказала пострадавшая.

На кадрах, снятых женщиной, видно, как сотрудница заявила, что у нее перерыв, и швырнула документы в петербурженку.

«Как вы мне все надоели, забирай свою посылку и вали отсюда, купила ношеные шмотки и будешь радоваться», — крикнула она.

Как сообщает РЕН ТВ, в «Почте России» пояснили, что сейчас сотрудницу отстранили от работы и разбираются в причинах конфликта.

«Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента», — приводит телеканал слова организации.

Клиентка написала два письма в «Почту России», также она планирует подать заявление в полицию, добавили в «Газете.ru».

Ранее, 19 августа, охранник Российской государственной библиотеки имени Ленина в Москве избил посетителя. Полицейские установили, что в 15:40 этого дня между посетителями и охранником произошел конфликт, в ходе которого последний причинил 19-летнему посетителю тяжелые травмы головы.

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