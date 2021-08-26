Брокеры предрекли отказ от «белорусской схемы» ввоза товаров в Россию

После 31 августа на 50–70% упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию из-за отмены Минском нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта. Об этом рассказал РБК генеральный директор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов в четверг, 26 августа.

С этого дня перестанет действовать указ президента Белоруссии от 2011 года, освобождающий от НДС товары, ввозимые в Россию лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны. Белорусский лидер Александр Лукашенко отменил этот указ в середине августа.

Российские компании могли ввозить товары через Белоруссию с помощью местных таможенных операторов, что позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже. Согласно российскому законодательству, это нужно было делать не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет. Благодаря схеме бизнесмены могли отсрочить изъятие средств из оборота на уплату налога.

По словам Мартьянова, это была серая схема, с помощью которой компании экономили на таможенных платежах и могли ввозить товар теневым способом: например, не ставить его на баланс. Отмена этой льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка, спрогнозировал он.

Гендиректор «Универсальных грузовых решений» добавил, что эта схема позволяла получить скидку в размере до 70% по инвойсу (документ, содержащий перечень товаров, их количество и цену, установленную продавцом для покупателя), что позволяло снизить затраты на ввозимую продукцию. Пока неизвестно, сохранится ли эта скидка после 31 августа.

Президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская считает, что от отмены «белорусской» схемы выиграют официальные компании-посредники, которые помогают ввозить товары в Россию. Коммерческий директор логистического оператора ГК AKFA Алексей Чернышев выразил мнение, что от отмены льготы по НДС выиграют все российские импортеры, которые работают в правовом поле, так как ценовая конкуренция с недобросовестными участниками должна снизиться. Мартьянов ожидает, что от отмены схемы в какой-то степени пострадают белорусские международные перевозчики, при этом российские должны выиграть, ведь с сентября получат грузопоток, который обслуживал Минск.

Согласно статистике ФТС, общий объем импорта из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят в том числе Россия и Белоруссия, за первое полугодие этого года составил $111,08 млрд. Сколько из этого приходилось на импорт из третьих стран через территорию Белоруссии, не уточняется. Торговый оборот между Москвой и Минском в январе–июне составил $17,462 млрд. Импорт в РФ из Белоруссии — $7,174 млрд.

Ранее, 11 августа, глава ФТС Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным пообещал, что внешнеторговый товарооборот России в этом году выйдет на уровень 2019-го. В 2021 году товарооборот за шесть месяцев составил $340 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Булавин отметил тенденцию, согласно которой стали завозить больше машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс.