Названа причина пожара в строящемся ЖК Воронежа

Пожар в строящемся жилом компалексе «Атлантис» в Воронеже произошел из-за возгорания утеплителя. Материал использовали для гидроизоляции бетонного перекрытия пешеходной зоны. Он располагался снаружи здания, возле коммерческих помещений.

Представители группы компаний «Новострой» рассказали ИА «Абирег», что по технологии утеплитель является промежуточным слоем, в дальнейшем он будет перекрываться несколькими негорючими слоями. Это гарантирует возможность его возгорания. По проекту материал закроют тротуарная плитка и асфальт. Таким образом, реальных угроз уже не будет.

Компания будет вызывать руководство субподрядной организации, составлять акты по причиненному ущербу и проводить инструктаж по противопожарной безопасности.

Застройщик в ближайшее время демонтирует поврежденный участок. В результате пожара повреждено остекление шести квартир. Конструктивная часть здания не пострадала.

Пожар в ЖК произошел 25 августа. Район оказался окутан облаком густого черного дыма. Обошлось без пострадавших.