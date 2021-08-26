Прямой эфир
Экономика
Единовременные соцвыплаты в РФ обеспечат из ненефтегазовых доходов
Мир
В Кремле назвали свершившимся доминирование талибов в Афганистане
Общество
Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане
Экономика
ФАС начала внеплановые проверки производителей арматуры
Общество
Twitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей
Общество
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ
Интернет
WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные пользователей
Общество
В Кремле не исключили внесение изменений в закон об иноагентах
Спорт
Пловцы Исаев и Бартасинский стали призерами Паралимпиады в Токио

Названа причина пожара в строящемся ЖК Воронежа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в строящемся жилом компалексе «Атлантис» в Воронеже произошел из-за возгорания утеплителя. Материал использовали для гидроизоляции бетонного перекрытия пешеходной зоны. Он располагался снаружи здания, возле коммерческих помещений.

Представители группы компаний «Новострой» рассказали ИА «Абирег», что по технологии утеплитель является промежуточным слоем, в дальнейшем он будет перекрываться несколькими негорючими слоями. Это гарантирует возможность его возгорания. По проекту материал закроют тротуарная плитка и асфальт. Таким образом, реальных угроз уже не будет.

Компания будет вызывать руководство субподрядной организации, составлять акты по причиненному ущербу и проводить инструктаж по противопожарной безопасности.

Застройщик в ближайшее время демонтирует поврежденный участок. В результате пожара повреждено остекление шести квартир. Конструктивная часть здания не пострадала.

Пожар в ЖК произошел 25 августа. Район оказался окутан облаком густого черного дыма. Обошлось без пострадавших.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021