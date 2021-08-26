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Площадь пожаров в Нижегородской области сократилась в два раза

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В Нижегородской области за сутки пожарным удалось сократить на 58 га площадь активного горения лесов. Сейчас она составляет 62 га. Об этом сообщает региональное МЧС.

Пожарно-спасательные работы проводятся круглосуточно, рабочие создают минерализованные зоны, пожарные следят за границами населенных пунктов. Периодически возникают осложнения из-за сухой и ветреной погоды.

В операции задействованы пять авиабортов, три пожарных поезда, 1271 спасатель, 252 единицы техники. Комплексы «Шквал» и «Водолей» не прекращают работу. За 48 полетов было сброшено 183 т воды.

Как уточняет ИА «НьюсНН», 24 августа бригада спасателей и военных попала в огненную западню: стихия окружила их, отрезав пути отхода. На помощь им отправили другую группу. Благодаря этому людям удалось выбраться. Обошлось без пострадавших.

С 14 июля на территории Нижегородской области действует 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Жителям региона полностью запретили посещать леса.

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