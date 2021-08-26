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В России зафиксирован максимум смертей от последствий коронавируса за сутки

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За минувшие сутки в России от последствий коронавируса скончались 830 человек. Это максимальное значение с начала распространения COVID-19. Об этом 26 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Предыдущий максимум в России был зафиксирован 14 августа. Тогда от последствий коронавируса скончались 819 человек.

Условная летальность инфекции возросла до уровня 2,63%, следует из данных штаба.

В четверг также сообщалось, что за прошедшие сутки в России выявили еще 19 630 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Москве (1712) и Московской области (1301).

Всего за время распространения COVID-19 в стране выявили 6 824 540 случаев заболевания, выздоровели 6 092 818 человек, умерли 179 243.

25 августа Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, ситуация с коронавирусом в России может быть улучшена, если граждане страны будут активнее прививаться.

22 августа президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Глава государства также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», первая в РФ и мире вакцина от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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