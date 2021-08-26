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Стали известны подробности дела о преступной схеме с ритуальными услугами в Москве

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Из пяти задержанных участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, двое оказались полицейскими. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в ГУ МВД России по городу.

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«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области в рамках проведенных мероприятий установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД г. Москвы и трех гражданских лиц (один из них — бывший сотрудник полиции) к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в этот день правоохранительные органы Москвы задержали пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг, в которую были вовлечены сотрудники столичных отделов МВД.

Сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово города Москвы систематически получали деньги в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.

Эту информацию предприниматели использовали для установления телефонного контакта с представителями умершего в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению.

По факту происшествия следственным управлением по САО ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

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