Ремонтирующую саратовский театр компанию оштрафовали за взятку

В Саратове на 20 млн рублей оштрафовали компанию, которая занималась реконструкцией Театра оперы и балета. Ее наказали за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», 3 декабря представитель компании в помещении кафе передал сотруднику УФСБ 125 тыс. рублей в качестве первой части взятки от суммы 6 млн рублей. В роли взяткодателя выступал сотрудники компании «Адепт Строй».

Деньги предназначались в качестве оплаты за давление на чиновников из управления капитального строительства. Речь шла о скорейшем подписании актов о приемке выполненного заказа, справок о стоимости работ, проведенных по госконтракту на реконструкцию объекта культуры. Сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативных мероприятий.

Позже в отношении организации возбудили дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Компанию признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей. Представителя организации признали виновным по статье «Покушение на дачу взятки». Он оштрафован на 3 млн рублей.