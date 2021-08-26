Песков прокомментировал указ о госслужбе россиян с иностранным гражданством

Указ о возможности приема на государственную службу россиян с гражданством других государств затронет небольшое число граждан, в их числе, например, россияне, де-юре числящиеся украинскими гражданами. Об этом 26 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — сказал Песков.

Так он прокомментировал вопрос журналиста о том, не противоречит ли этот указ поправкам в Конституции, которые запрещают лицам с иностранным гражданством занимать государственные должности.

В качестве примера Песков привел граждан Украины, которые уехали оттуда. Именно для этих людей было сделано такое исключение, пояснил он.

«Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», — сказал Песков.

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован 25 августа.

Согласно ему, гражданин России, имеющий гражданство иностранного государства, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне, если он не может прекратить гражданство другого государства по не зависящим от него причинам.

Также он может продолжить проходить службу на замещаемой им должности и может быть переведен с его согласия на иную должность, но только в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью, а также при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы.

Невозможность прекращения гражданства другого государства будет устанавливаться решением российского лидера или же комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.

Комиссия при рассмотрении документов будет оценивать причины невозможности прекращения гражданства иностранного государства, в том числе изучать обстоятельства, мешающие этому. Если же ее члены не признают отсутствие возможности у россиянина прекратить его иностранное гражданство, то повторно обратиться он сможет только в случае существенного изменения обстоятельств.

11 июня Путин также подписал указ, разрешающий жителям Крыма, которые по не зависящим от них причинам не смогли прекратить гражданство Украины, занимать государственные и муниципальные должности.

Соответствующие поправки были внесены в связи с тем, что в Конституции устанавливался запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. В частности, членов правительства, депутатов, сенаторов, судей и пр. При этом у многих крымчан возникали сложности с отказом от гражданства Украины.

30 апреля глава государства подписал закон, регламентирующий запрет для сотрудников госорганов или органов местного самоуправления иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом.