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Юрист разъяснил правила права граждан по ношению паспорта

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Сотрудники полиции при наличии оснований имеют право задержать гражданина с целью установить его личность, однако никто не обязан носить с собой паспорт. Об этом в четверг, 26 августа, «Известиям» рассказал глава AVG Legal Алексей Гавришев.

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«Не существует закона, который бы обязывал граждан носить с собой документ удостоверяющий личность, таким образом, это — не нарушение. При этом сотрудники полиции, при наличии оснований, имеют право задержать гражданина с целью установить его личность», — рассказал он, добавив, что отказаться от проверки документов нельзя, так как это законное требование правоохранителей.

При этом, сотрудники полиции должны быть вежливы и объяснить причину проверки, подчеркнул Гавришев.

«Таким образом носить паспорт нужно, но если вы идеете без паспорта, это не является нарушением», — заключил юрист.

В апреле в МВД раскрыли подробности механизма выдачи гражданам России паспортов нового образца в виде карты с электронным чипом (ПЭН). В ведомстве рассказали, что российское правительство поручило организовать выдачу ПЭН на территории Москвы начиная с 1 декабря 2021 года. Выдача документов в регионах РФ будет вестись по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

В мае источник из МВД сообщил, что электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года. Выдача электронных паспортов жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе. В пресс-центре российского МВД добавили, что на первоначальном этапе в организации предполагается выдать не менее 100 тыс. паспортов электронного типа.

18 августа глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной.

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