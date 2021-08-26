ФАС начала внеплановые проверки производителей арматуры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры НЛМК, ПМХ (Промышленный-металлургический холдинг), «Новосталь-М» и «Тулачермет-Сталь». Об этом в четверг, 26 августа, говорится в сообщении ведомства.

«ФАС России проводит антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры. В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого могут являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру», — говорится в сообщении.

По итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру, отметили в ФАС.

13 августа сообщалось, что ФАС начала внеплановые проверки крупнейших торговых сетей. Речь шла о компаниях, входящих в X5 Retail Group, и «Магните». У них будет произведена оценка ценообразования, также служба изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Предметом проверки, как уточнялось, выступает антиконкурентный сговор, следствием которого могут являться рост и поддержание цен. В случае наличия такого сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 трлн рублей.