Останки 204 красноармейцев захоронили у мемориала под Тверью

В Зубцовском районе Тверской области у воинского мемориала возле деревни Веригино состоялась церемония захоронения останков 204 красноармейцев. Их обнаружили во время поисковых мероприятий. Идентифицировали личности 15 бойцов.

В митинге и церемонии захоронения останков солдат, павших в годы Великой Отечественной войны на Зубовской земле, принимали участие поисковики из 15 российских регионов, родственники погибших героев, представители администрации области, пишут «Тверские ведомости».

Около года назад под Ржевом нашли останки 297 красноармейцев, из них 11 идентифицированы. Их обнаружили на месте массового захоронения, о котором рассказали местные жители.