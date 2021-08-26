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Первый в Коми школьный кванториум открыли в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре в гимназии имени Пушкина открыли первый в Коми школьный кванториум. В церемонии открытия принимал участие глава республики Владимир Уйба.

В кабинетах учебного заведения оборудовали химическую, физическую, биологическую лаборатории, роболабораторию и хайтек-лабораторию.

Планируется проводить на базе кванториума тематические профильные смены летних лагерей, мастер-классы для педагогов и обучающие мероприятия для школьников, причем есть возможность организовывать их не только офлайн, но и онлайн.

На реализацию этого проекта из федерального бюджета было направлено около 22 млн рублей и еще 4 млн рублей из бюджета Сыктывкара, пишет ИА «Комиинформ».

В новом учебном году первые детские технопарки начнут работу в 48 субъектах. Все они созданы в рамках нацпроекта «Образование». Цели создания такого кванториума — развитие материально-технической базы образовательных организаций и совершенствование организационно-образовательных условий для расширения программы образования.

Ранее сообщалось, что в Эжвинском районе Сыктывкара отремонтировали шесть участков автомобильных дорог. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность отремонтированных участков — более 4 км.

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