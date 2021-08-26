Врач рассказала о связи между количеством антител и уровнем иммунитета

Количество выработанных после вакцинации от COVID-19 антител зависит от уровня иммунитета: чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек. Об этом в четверг, 26 августа сообщала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

«Чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ он получает на болезнь или вакцинацию, что определяется количеством выработанных антител. Иными словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете», — приводят «РИА Новости» слова Малиновской.

Она добавила, что, попадая в организм, вирус получает отпор в виде иммунного ответа. Однако, когда иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится.

«Он не даст ожидаемого ответа как на болезнь, так и на вакцинацию», — заключила Малиновская.

Ранее в этот день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что поражение нервной системы может встречаться и после легкой формы COVID-19. По словам специалиста, если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.

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