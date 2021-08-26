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Появились кадры следственных действий с задержанным за убийство девочки в Тюмени

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Видео со следственными действиями с задержанным за убийство восьмилетней девочки в Тюмени опубликовал Следственный комитет РФ в четверг, 26 августа.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов вместе с задержанным спускаются на место обнаружения тела ребенка, а также воссоздают коробку, похожую на ту, в которой было найдено тело девочки.

Как сообщает РЕН ТВ, согласно показаниям подозреваемого, он встретил ребенка на лестничной площадке и заманил к себе домой. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он связал девочку скотчем, после чего расправился с ней.

«С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий», — приводит слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко телеканал.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Следствие попросило арестовать подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки в Тюмени. Бережному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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