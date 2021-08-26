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В Минтрансе спрогнозировали рост пассажиропотока на внутренних авиарейсах

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В Минтрансе России ожидают, что в 2021 году российские авиакомпании увеличат пассажиропоток на внутренних маршрутах на 8% в сравнении с показателем 2019 года. Об этом 26 августа заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

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«По итогам 2021 года мы ожидаем, что объем внутренних перевозок составит 79 млн пассажиров, это почти на 6 млн пассажиров, или 8% больше уровня 2019 года», — сказал он на выездном заседании правительственной комиссии по транспорту, посвященном развитию малой авиации.

Ранее, 23 августа, в сервисе Kupibilet.ru рассказали «Известиям», что средний чек авиабилетов на перелеты по России с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека уменьшился на 30% относительно показателей 2020 года.

Как, в свою очередь, сообщил представитель авиакомпании Red Wings, в настоящее время билеты на август и сентябрь продаются в среднем на 15–20% дешевле, чем в августе 2019 года.

Ранее, 2 июля, гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что группа компаний «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» намерена по итогам 2021 увеличить пассажиропоток в 1,5 раза. Как указал глава авиакомпании, каждый второй человек, который пользуется воздушной перевозкой в России, является пассажиром «Аэрофлота».

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